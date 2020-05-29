Лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя» Юрий Бойко призвал николаевских журналистов больше и чаще задавать вопросы представителям партии в области.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Вчера, 28 мая в ходе своего визита на николаевский морской портовый терминал «Эвери» Юрий Бойко общаясь с представителями СМИ заявил, что ему нравится активная политическая дискуссия в партии «ОПЗЖ» в Николаевской области.

— Мне очень нравятся ваши вопросы. Я говорю честно и откровенно. Это значит, что у вас здесь идет живая партийная жизнь. Это лучше, чем кладбищенское спокойствие. Больше задавайте вопросы! Больше терзайте местных коллег! И я убежден, что они будут искренне будут отвечать на все вопросы, — сказал Юрий Бойко.

Напомним, Юрий Бойко заявил, что к политической силе может примкнуть любой человек, который разделяет идеалы мира в стране.