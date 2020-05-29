Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков» № 592-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года», — говорится на сайте главы государства.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц — предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).

Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами — предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон 3329-д который должен продолжить действующие и ввести некоторые новые налоговые преференции на время карантина, а также освободить до 30 июня от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19.