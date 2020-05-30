Соединенные Штаты Америки введут санкции против официальных лиц Китая из-за действий в отношении Гонконга.

Об этом заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, информирует The Wall Street Journal.

По его словам, Вашингтон примет необходимые меры, чтобы подвергнуть санкциям китайских и гонконгских чиновников, которые «прямо или косвенно вовлечены в подрыв автономии Гонконга».

Трамп подчеркнул, что Пекин нарушил принцип «одна страна – две системы» в отношении Гонконга.

— Китай утверждает, что речь идет о защите национальной безопасности, но правда состоит в том, что Гонконг – это процветающее и свободное общество. А решение Пекина все это отменяет, – заявил американский лидер.

Дональд Трамп отметил, что действия Пекина являются трагедией для жителей Гонконга.

— Это трагедия для Гонконга… Китай задушил свободу Гонконга, – сказал американский лидер, которого цитирует агентство ВВС.

Дональд Трамп добавил, что, по мнению США, Гонконг де-факто перестал быть автономией.

— Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна – две системы» на принцип «одна страна – одна система», – отметил он.

В связи с этим президент США сообщил, что американское правительство пересмотрит отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы и преференции.

— Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий, – заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, это затронет весь спектр соглашений с Гонконгом, «начиная от нашего договора об экстрадиции и заканчивая контролем за экспортом, использованием технологий».

— Мы примем меры для отмены преференциального статуса Гонконга как отдельной таможенной и туристической территории, – добавил американский лидер.

Государственный департамент США пересмотрит свои рекомендации в отношении поездок в Гонконг в свете «возросшей опасности надзора» со стороны Китая.

Кроме того, Трамп сообщил, что США приостановят въезд иностранных граждан из Китая, которых Вашингтон посчитает потенциальными угрозами безопасности. Речь может идти об отмене виз аспирантам и исследователям, которые могут быть связаны с вооруженными силами Китая.

Как сообщалось, соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям