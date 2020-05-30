Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок главы столицы и подчеркнул, что его партия «УДАР» может пройти через ребрендинг перед местными выборами 2020 года.

О собственных планах и планах партии, лидером которой он является, Кличко рассказал в комментарии»Радио НВ».

Действующий мэр Киева подчеркнул, что собирается вновь баллотироваться. Впрочем, официальное заявление об этом он сделает тогда, когда официально стартует избирательная кампания. Относительно своих преимуществ перед другими кандидатами он подчеркнул, что они смогут много обещать, но у него уже есть чем отчитываться перед избирателями.

— Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещения в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций – рассказал Виталий Кличко.

Виталий Кличко заявил, что партия в ближайшее время заявит, в каком формате она будет участвовать в местных выборах. Мол, ее может ждать ребрендинг.

— Я не могу сказать, ребрендинг точно будет. Я лишь не исключаю такую возможность. Я, пожалуй, сказал чуть больше, чем нужно было, – сказал мэр Киева.

По его словам, у партии есть два полярных мнения – провести ребрендинг или же опираться на известный бренд «УДАРа». Окончательно планируют определиться в ближайшее время.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, и назвал такое предложение интересным.