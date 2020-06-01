Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о разработке оружия в стране. Он заявил, что скоро у Штатов будет «величайшие вооружение» в истории.

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, который транслировал канал CNBC Television.

— Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить, — сказал Дональд Трамп.

Как отмечает издание, слова Дональда Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций.