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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о разработке оружия в стране. Он заявил, что скоро у Штатов будет «величайшие вооружение» в истории.
Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, который транслировал канал CNBC Television.
— Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить, — сказал Дональд Трамп.
Как отмечает издание, слова Дональда Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о разработке оружия в стране. Он заявил, что скоро у Штатов будет «величайшие вооружение» в истории.
Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, который транслировал канал CNBC Television.
— Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить, — сказал Дональд Трамп.
Как отмечает издание, слова Дональда Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.
Ранее сообщалось, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций.