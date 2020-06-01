В Одессе произошел пожар в приюте для животных «Ковчег», в результате чего были эвакуированы 40 кошек и 350 собак.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

– 31 мая в 19:48 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в приюте бездомных животных в городе Одесса по улице Наливная. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных «Ковчег», - говорится в сообщении.

В 20:21 пожар был локализован, а в 20:41 - ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

Отмечается, что во время тушения пожара были эвакуированы 40 кошек и 350 собак, а также спасен рядом расположенный склад ОАО «Акация».

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в ночь на 1 июня, в Варваровке спасатели тушили пожар припаркованного автобуса.