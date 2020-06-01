В ночь на 1 июня, в Варваровке спасатели тушили пожар припаркованного автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 2:02, по прибытию спасатели выяснили, что гоит моторный отсек автобуса, в 2:30 пожар удалось потушить. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, летом 2019 года в Клорабельном районе на ходу загорелся автобус.