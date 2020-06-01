Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Международным Днем защиты детей, подчеркнув, что об этом нужно помнить каждый день, а не только 1 июня.

Об этом написал в своем Telegram-канале.

Президент она помнил, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, которое ему должны обеспечить государство и его семья.

– «Ты - самый талантливый!», «Ты самая умная и самая красивая!» «Ты все сможешь!» «Ты - моя гордость!» Я уверен, что эти слова для любого ребенка гораздо важнее традиционных «Сделал ли ты «домашку?», «Перехочешь» и «Надень шапку». Мы часто говорим: «Дети - это наше будущее». Но достаточно ли мы, взрослые, делаем для нашего будущего? Я считаю, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое мы должны обеспечивать и защищать, право на счастливое детство. Ведь это - не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни, - написал Владимир Зеленский.

Также глава государства подчеркнул важность того, как часто родители должны проводить время со своими детьми, поддерживать и помогать в осуществлении их мечт.

– Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: «Я тебя люблю». Иногда это самое важное. Сегодня, к сожалению, есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. Государство должно быть для них источником заботы и опеки. Украина должна быть для них защитником и благодетелем, - считает Владимир Зеленский.

В частности, он выразил благодарность работникам образования и медицины, которые работают с детьми. Владимир Зеленский добавил, днем защиты детей должен быть каждый день.

– В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей – это не только 1 июня. Это должно быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает, - написал президент.

Напомним, посетителей Николаевского зоопарка бесплатно угощали мороженным. Это был подарок городского головы Николаева Александра Сенкевича ко Дню защиты детей.