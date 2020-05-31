Сегодня, 31 мая, посетителей Николаевского зоопарка бесплатно угощали мороженным. Это был подарок городского головы Николаева Александра Сенкевича ко Дню защиты детей.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Мэр также посетил сегодня зоопарк вместе с семьей.

Напомним, в бюджете на 2020 год заложены 8 миллионов гривен для КУ «Николаевский зоопарк» на строительство «Острова зверей».