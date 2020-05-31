Сегодня, 31 мая, посетителей Николаевского зоопарка бесплатно угощали мороженным. Это был подарок городского головы Николаева Александра Сенкевича ко Дню защиты детей.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Мэр также посетил сегодня зоопарк вместе с семьей.
Напомним, в бюджете на 2020 год заложены 8 миллионов гривен для КУ «Николаевский зоопарк» на строительство «Острова зверей».
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Сегодня, 31 мая, посетителей Николаевского зоопарка бесплатно угощали мороженным. Это был подарок городского головы Николаева Александра Сенкевича ко Дню защиты детей.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Мэр также посетил сегодня зоопарк вместе с семьей.
Напомним, в бюджете на 2020 год заложены 8 миллионов гривен для КУ «Николаевский зоопарк» на строительство «Острова зверей».