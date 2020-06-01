Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, о планах по расширению Херсонского шоссе в рамках грантовой программы Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) по строительству новых котельных в городе.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам мэра, если Министерство финансов одобрит грантовую программу НЕФКО для Николаева, в районе Херсонского шоссе построят несколько котельных, чтобы оказать от теплотрассы ТЭЦ, и как следствие отремонтируют и расширят дорогу до 4 полос.

— Мы хотим построить отдельные котельные в районе Херсонского шоссе и улицы Космонавтов, чтобы отказать от теплотрассы, которая находится под шоссе. Это позволит не использовать трубу ТЭЦ под Херсонским оссе. Таким образом мы сможем расширить шоссе до 4 полос и наконец-то его отремонтировать, так как мы не можем делать это пока под ним есть труба ТЭЦ, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Александр Сенкевич заявлял, что грантовая программа Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) предусматривает получение 300 тысяч евро на энергомодернизацию домов.





Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, о планах по расширению Херсонского шоссе в рамках грантовой программы Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) по строительству новых котельных в городе.





Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.





По словам мэра, если Министерство финансов одобрит грантовую программу НЕФКО для Николаева, в районе Херсонского шоссе построят несколько котельных, чтобы оказать от теплотрассы ТЭЦ, и как следствие отремонтируют и расширят дорогу до 4 полос.





— Мы хотим построить отдельные котельные в районе Херсонского шоссе и улицы Космонавтов, чтобы отказать от теплотрассы, которая находится под шоссе. Это позволит не использовать трубу ТЭЦ под Херсонским оссе. Таким образом мы сможем расширить шоссе до 4 полос и наконец-то его отремонтировать, так как мы не можем делать это пока под ним есть труба ТЭЦ, — заявил Александр Сенкевич.





Напомним, Александр Сенкевич заявлял, что грантовая программа Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) предусматривает получение 300 тысяч евро на энергомодернизацию домов.