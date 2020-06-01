Глава городской организации партии «Оппозиционный блок» Андрей Яковлев посоветовал слушать главу Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За життя» Артема Ильюка при решении проблем рынков города.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В ходе комиссии рассматривался вопрос представления прав на работу рынка «Корабельный». Данный вопрос не набрал необходимого для принятия количества голосов. В частности, проект решения не поддержали депутаты Светлана Таранова и Андрей Яковлев.

По словам Анатолия Дюмина, депутаты «проголосовали против предпринимателей».

— Я хочу озвучить эту ситуацию. У нас из-за пандемии предприниматели не работали два с лишним месяца. Супермаркеты работали, а рынки нет. Сегодня депутаты Таранова и Яковлев проголосовали против предпринимателей. Этот делать нельзя, - сказал Анатолий Дюмин.

Андрей Яковлев отметил, что для принятия данного решения, нужно выяснить, хорошо ли отзываются работники рынк о владельце и добавил, что в этом вопросе нужно слушать главу «ОПЗЖ» Артема Ильюка.

— Я недавно в СМИ услышал позицию главы городской организации «ОПЗЖ» о том, что рынки — это, безусловно, хорошо, но когда у них плохие хозяева и люди, которые там работают, о них плохо отзываются — это плохо. Поэтому, я бы хотел услышать позицию руководителя в этом рынке. Если там хорошие хозяева и люди хорошо отзываются, то я поддержу, - сказал Андрей Яковлев.

В ответ на это, Анатолий Дюмин сказал, что сказанные Артемом Ильюком слова — это его личное мнение и призвал проголосовать за данный проект решения.

— Андрюш, я отвечу на своей вопрос. Слушай меня. Позицию руководителя городской организации «ОПЗЖ» — он один человек и он высказал свое мнение. Это первое. Второе, этот рынок находится в Корабельном районе на округе у моего коллеги. Это рынок Антощенко, который работает больше 20 лет. Мне коллега говорит, что надо голосовать, потому что у него налог уйдет. Учитывая, что я возглавляю Ассоциацию рынков Николаева, я знаю этот рынок и знаю своего коллегу. Если бы ты обратился ко мне с таким же вопросом — ты знаешь, что я не отталкиваюсь от политических составляющих, я отталкиваюсь от уважения к друг другу. Я тебя уважаю, я прошу поддержать своего коллегу — не более того, - сказал Анатолий Дюмин.

Стоит отметить, что за сегодняшнее заседание комиссии депутаты трижды голосовали за принятие данного проекта решения, однако ни разу он не набрал нужного количества голосов.

Напомним, что земельная комиссия Николаевского городского совета с голоса рассмотрела и согласовала компании «Универсал-ЮГ» размещение двух киосков на территории сквера Цветочный около рынка по проспекту Центральному на пересечении с 6-й Слободской.