В понедельник, 1 июня, представители Национальной полиции передали протокол о коррупции депутату Николаевского городского совета Анатолию Дюмину.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

Причиной стало голосование Анатолия Дюмина за аренду земли под киоски у рынка «Украина», невзирая на конфликт интересов - фактической владелицей фирмы «Универсал-Юг» является дочь депутата Анжелика.

– Сегодня, 1 июня, после заседания комиссии по земельным вопросам сотрудники полиции вручили депутату протокол о коррупции по данному делу. Однако Дюмин под видеофиксацию отказался подписывать протокол и заявил, что ему необходимо прислать его официально через почту, - отмечает издание.

Напомним, 21 января земельная комиссия Николаевского городского совета с голоса рассмотрела и согласовала компании «Универсал-ЮГ» размещение киосков на территории сквера Цветочный около рынка по проспекту Центральному на пересечении с 6-й Слободской.