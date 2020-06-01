Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что в 2020 году нынешняя власть существенно сократила финансирование здравоохранения в целом и в частности Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Об этом Петр Порошенко сообщил во время передачи в больницу 3 тысяч ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche, защитных костюмов для медиков и пульсоксиметров, отмечают в пресс-службе партии «Европейская Солидарность».

Петр Порошенко отметил, что Охматдет всегда был в центре внимания его команды, а в этом году пришлось буквально бить тревогу, чтобы парламент хотя бы частично вернул расходы на больницу.

— Несмотря на то, что комплексное строительство нового корпуса было запланировано еще в 2011 году, к сожалению, с 2011 по 2015 годы строительство было приостановлено. Наша команда, объединившись, в 2015 году приняла бюджет, в котором было предусмотрено финансирование 390 миллионов гривен. И соответственно в 2016 году, 2017 году, было принято позицию в отношении 1 миллиарда в 2018 году на 2019 год. Эти деньги позволили создать совершенно новые возможности для врачей, в том числе и для лечения онкобольных детей, и для диагностики. Я хочу сейчас обратиться ко всем своим коллегам, обратиться к правительству и к президенту, потому что в последнее время бюджетный комитет, представляющий монобольшинство, и Верховная Рада поддержала предложение и сняла с финансирования и расходы на здравоохранение вообще, и расходы на Охматдет в частности. Пришлось уже бить тревогу для того, чтобы из специального фонда вернулась часть денег. Но сняли 660, а вернули 200. Я призываю в полном объеме возобновить финансирование учреждений здравоохранения и возобновить финансирование Охматдета для того, чтобы были завершены все необходимые работы, которые были запланированы на этот год, - отметил Петр Порошенко.



Он также призвал возобновить финансирование закупки лекарств, лекарственных средств и медицинского оборудования.

— Все, что было запланировано на этот год, я требую восстановить. Хочу отметить, что в 14-15 годах во время пика российской агрессии было труднее, но мы в эти годы смогли выделить необходимое финансирование для того, чтобы это стало возможным. Хочу подчеркнуть, что есть хороший опыт сотрудничества с Рошен, с благотворительными фондами. Мы действительно, не пытаясь привлечь большое внимание, создали систему энергоснабжения нового корпуса, оборудовали нескольких отделений. Охматдет находится в центре внимания компании Рошен, благотворительного фонда под руководством Марины. И очень приятно помогать тем, кто демонстрирует истинные качества настоящего врача. Ко всему коллективу это имеет отношение. От имени всей команды низкой поклон, - сказал Петр Порошенко.

Как известно, компания Рошен с 2015 года на постоянной основе реализует масштабный проект благотворительной помощи детской больнице Охматдет. Благодаря этому проекту Охматдет уже получил уникальное оборудование, в частности, передвижную наркозную станцию для новорожденных, энергетическую платформу Force Triad для хирургического отделения, современный дефибриллятор Zoll R-Serie для реанимационного отделения, хирургические столы и оборудование для операционного блока; финансируется проект строительства нового стерилизационного блока и другие мероприятия.

Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты только в 2019 году составили около 200 миллионов гривен. В 2020 году уже более ста миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходников более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.

Напомним, Петр и Марина Порошенко передали в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирус производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров.