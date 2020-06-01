Заместитель главы облгосадминистрации Татьяна Стахевич провела рабочее совещание с народными депутатами Александром Пасечным и Артемом Черноморовым с целью обсуждения приоритетных направлений развития Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Николаевская облгосадминистрация продолжает активную работу по разработке мероприятий по реализации в 2021-2023 годах Стратегии развития Николаевской области на период к 2027 году с привлечением всех структурных подразделений облгосадминистрации, депутатов областного совета и Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении облгосадминистрации.

Отмечается, что в ходе совещания «депутаты инициировали рассмотреть возможность создания курортов, с предоставлением им соответствующего статуса, обновить информацию об имеющихся природных лечебных ресурсах и инфраструктуре».

«Также, депутаты считают необходимым составить перечень санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений всех форм собственности, функционирующих на соответствующей территории, и принимать меры по разработке инфраструктурных проектов в санаторно-курортной сфере, а также рассмотреть возможность их реализации за счет средств Государственного фонда регионального развития, средств местного бюджета, международной технической помощи, финансовых организаций и учреждений, средств инвесторов, других источников, не запрещенных действующим законодательством», — добавили в ОГА.

По результатам совещания Татьяна Стахевич решила созвать рабочую группу по объявлению природных территорий Николаевской области курортами, проанализировать предварительные результаты работы этой рабочей группы и разработать мероприятия по возможности создания курортов.

Напомним, ранее в Николаевской облгосадминистрации рассказали о том, как планируют помогать бизнесу в условиях экономического кризиса, связанного с карантинными ограничениями. Предпринимателям предложили участвовать в госкредитовании и смотреть видеоролики на YouTube о выходе из кризиса.