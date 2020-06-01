Новым министром культуры может стать народный депутат от фракции «Слуга народа», бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

Об этом в комментарии LB.ua сообщила нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Александр Ткаченко также является главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва. Евгения Кравчук добавила, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура на своем канале в Telegram сообщил, что фракция поддержала кандидатуру Ткаченко почти единогласно.

Ранее Александра Ткаченко также называли возможным кандидатом в мэры Киева. 7 октября 2019 он также подтвердил, что претендует на должность главы КГГА.

Александр Ткаченко в 1994–1999 гг был президентом телекомпании (продакшн-студии) «Нова мова», которая производила телепрограммы «Послесловие» и «Лица мира» для каналов «УТ-1» и «Интер».

В 1996–1997 гг возглавлял службу новостей ТСН и стал заместителем генерального продюсера канала «1+1». В 1998 году покинул «1+1», сосредоточившись на развитии «Нової мови».

В апреле 1999 года возглавил телеканал «Новый канал», который уже в 2000 году вошёл в тройку лидеров рынка. Пост генерального директора покинул в 2005 году.

С марта по май 2008 года работал в Москве заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в рамках консультационного соглашения. Занимался программированием контента и сетки вещания.

С августа 2008 года занимает должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ», «1+1 International» и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

В апреле 2014 года на фоне крымского кризиса и вооружённого конфликта на востоке Украины призвал украинские телеканалы отказаться от трансляции российских сериалов о силовиках. В дальнейшем выступил в поддержку законопроекта о запрете российских фильмов и сериалов, пропагандировавших её вооружённые и правоохранительные силы.

На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 9 в списке.

Ранее сообщалось, что Нацсовет по телерадиовещанию возглавила Ольга Герасимьюк.