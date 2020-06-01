Фракция «Слуга народа» обсудила назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром вместо Вадима Пристайко.

Об этом LB.ua сообщила глава пресс-офиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.

Имеет 5-й ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что новым министром культуры может стать народный депутат от фракции «Слуга народа», бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.