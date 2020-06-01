Рабочая группа по разработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма уже работает на базе Минреинтеграции Украины, однако часть этого документа будет непубличной.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью «Укринформу».

По его словам, эту группу возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, а ее главной задачей как раз и является разработка стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Кроме того, абсолютно всем привлеченным к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной – чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности, – сказал Антон Кориневич.

Напомним, сутками ранее Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что 30 мая на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий.