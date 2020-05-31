В районе полуострова Чонгар у аннексированного Крыма похитили украинского военного, который нес службу на наблюдательном посту.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Исчезновение военного обнаружили еще в 5 утра 30 мая.
— С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно, — говорится в сообщении.
По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что «недалеко наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами».
— Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы, — добавили в службе правопорядка.
Напомним, на админгранице между Крымом и материковой Украиной российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова.
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В районе полуострова Чонгар у аннексированного Крыма похитили украинского военного, который нес службу на наблюдательном посту.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Исчезновение военного обнаружили еще в 5 утра 30 мая.
— С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно, — говорится в сообщении.
По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что «недалеко наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами».
— Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы, — добавили в службе правопорядка.
Напомним, на админгранице между Крымом и материковой Украиной российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова.