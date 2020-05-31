В районе полуострова Чонгар у аннексированного Крыма похитили украинского военного, который нес службу на наблюдательном посту.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Исчезновение военного обнаружили еще в 5 утра 30 мая.

— С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно, — говорится в сообщении.

По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что «недалеко наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами».

— Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы, — добавили в службе правопорядка.

Напомним, на админгранице между Крымом и материковой Украиной российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова.