Постоянное нарушение Россией международных норм не создает оснований для ее возвращения в состав Большой семерки.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

— Россию исключили из G7 после ее вторжения в Крым несколько лет назад. Из-за своего постоянного пренебрежения и нарушения международных правил и норм она и впредь будет оставаться вне G7, — отметил Джастин Трюдо.

Одновременно он подчеркнул важность проведения регулярных встреч лидеров стран Большой семерки.

— Мы всегда работали с США над согласованием сроков проведения этого важного саммита G7. Очень важно и в дальнейшем организовывать такие встречи и координировать международные действия в условиях кризиса, — указал глава правительства Канады.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России.