Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов с трибуны парламента призвал монобольшинство Зеленского принять законопроект, который обеспечит всех медиков, работающих с больными коронавирусом, медицинским страхованием.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Мы предлагаем парламента принять законопроект №3533 о страховании медиков. Напомню, Зеленский сначала вообще не хотел их страховать. Затем «Европейская Солидарность» заставила власть застраховать жизнь медицинских работников. Сегодня время восстановить справедливость в отношении всех врачей, которых монобольшинство банально обманула. Наше предложение: в случае заболевания медика на коронавирус - он должен получить около 200 тысяч гривен страховки, - сказал он.

Также Герасимов отметил, что «Европейская Солидарность» инициирует создание временной следственной комиссии для расследования провальной подготовки к эпидемии коронавируса.

— Призываем всех неравнодушных присоединиться к ВСК по расследованию фактов ненадлежащей подготовки медицинской отрасли к эпидемии. Где 10 миллионов тестов обещанных Зеленским? Украли по дороге, или снова ложь? Почему использование государственных средств было неэффективным? Все эти вопросы требуют тщательного парламентского контроля, - отметил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

Ранее, лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко заявил, что обещания, которые власть щедро раздает медикам с первых дней эпидемии коронавируса, не выполняются, а врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине.