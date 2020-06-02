Сферический радиотелескоп «Небесное око Китая» с диаметром в 500 метров в сентябре начнет искать сигналы от пришельцев.

Об этом заявили ученые, занимающиеся проектом, пишет hromadske.

Сообщается, что телескоп закончили строить в 2016 году, а с января 2020 года он начал работать. По словам ученых, «Небесное око Китая» может улавливать не слишком далекие сигналы из космоса.

Главный ученый проекта Чжан Тонцзи заявил, что телескоп уже уловил несколько сигналов, но нужно дополнительно их изучить, чтобы понять, откуда они поступили. Он добавил, что вряд ли полученные сигналы от инопланетян.

По словам ученого, поиск сигналов инопланетян не должен повредить «нормальным научным исследованиям», для которых создали телескоп, в том числе выявлению межзвездных сигналов, которые могут помочь понять образования Вселенной.

Напомним, что Китай дал старт разработке закона, который откроет Гонконг для китайских спецслужб и угрожает радикально изменить ситуацию в охваченном протестами городе, лишить его статуса финансовой столицы Азии и обострить противостояние Китая и США.