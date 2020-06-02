В Украине готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

— Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня, - сказано в сообщении.

Напомним, 1 июня, на Донбассе вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, кроме того применили беспилотник.