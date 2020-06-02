Под проектом постановления за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат.

Об этом заявили нардепы от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин и Соломия Бобровская в комментарии Украинской Правде.

— Сейчас есть около 50 подписей от двух фракций. От «Голоса» 17 подписей – это все, кто были на заседании 2 июня, и остальные – от «Слуги народа». К другим фракциям подходили. Преимущественно фраза такая: «Мы подумаем», — заявил Ярослав Юрчишин.

На вопрос, собираются ли подписывать проект постановления нардепы от «Европейской солидарности», Юрчишин сказал, что «ока ни один человек из этой фракции не подписал, хотя документ за отставку министра здравоохранения Максима Степанова они подписывали».

Юрчишин добавил, что «их публичная позиция, что надо отправлять в отставку все правительство».

Не спешат подписывать документ и в «Батьківщині». В комментарии Украинской Правде нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская отметила, что пока у Тимошенко на инициативу не отреагировали. По ее словам, постановление «подписало много «слуг», а «Батьківщина» пока молчит».

Впоследствии в пресс-служба «Голоса» сообщили УП, что уже собрали более 50 подписей под проектом постановления об отставке министра МВД Арсена Авакова и продолжают вести переговоры с депутатами других фракций.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пришел к заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности относительно изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции.