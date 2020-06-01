Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пришел к заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности относительно изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции.

Об этом написала народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова на своей странице в Facebook.

— Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел, — написала Устинова.

Отметим, что на сегодня, 1 июня, было запланировано внеочередное закрытое заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности относительно ситуации, которая произошла в Кагарлыкском отделении полиции в ночь на 24 мая 2020 года. На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников.

Фракция «Слуга народа» должна обсудить вопрос возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на заседании вечером 1 июня.