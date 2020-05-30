Фракция «Слуга народа» обсудит вопрос возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на заседании вечером 1 июня.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
По его словам, при принятии решения «слуги народа» будут руководствоваться прежде всего действенностью расследований недавних резонансных дел — стрельбы в Броварах и изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.
В то же время Монастырский добавил, что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Авакова еще нет.
— Откровенно, позиция еще не сформирована. Мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник (1 июня - прим.) вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать, — сказал депутат.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.
Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников.
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Фракция «Слуга народа» обсудит вопрос возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на заседании вечером 1 июня.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
По его словам, при принятии решения «слуги народа» будут руководствоваться прежде всего действенностью расследований недавних резонансных дел — стрельбы в Броварах и изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.
В то же время Монастырский добавил, что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Авакова еще нет.
— Откровенно, позиция еще не сформирована. Мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник (1 июня - прим.) вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать, — сказал депутат.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.
Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников.