Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, при принятии решения «слуги народа» будут руководствоваться прежде всего действенностью расследований недавних резонансных дел — стрельбы в Броварах и изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.

В то же время Монастырский добавил, что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Авакова еще нет.

— Откровенно, позиция еще не сформирована. Мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник (1 июня - прим.) вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать, — сказал депутат.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников.