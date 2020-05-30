По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает Украинская Правда.

Андрей Небытов сообщил о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников.

По его результатам 10 работников Кагарлицкого отделения полиции уволены и из рядов Национальной полиции.

— Цель служебного расследования — установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное — не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание, — заявил Андрей Небытов.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.