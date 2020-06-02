В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов относительно конституционности закона об амнистии активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Сегодня, 2 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 года № 743-VІІ», — говорится в сообщении.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон неконституционным.

Представление направили нардепы от «Оппозиционной платформы — За життя» Василий Нимченко, Григорий Мамка и Александр Качный. Среди 50 подписавшихся нардепов — представители ОПЗЖ Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие. Также свои подписи поставили внефракционный Антон Поляков и представитель фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».