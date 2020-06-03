Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета намерено подать апелляционную жалобу на решение суда, которым кальянной «Кокон», расположенной в жилом доме на Никольской, разрешили работу.

Об этом НикВести рассказали в городском ГАСКе.

Как известно, в жилом доме по Никольской предприниматель открыл кальянную «Кокон», сделав в несущей стене дома дверь и, таким образом, проложив вход в заведение. При этом, Николаевский окружной административный суд, рассматривая материалы дела, принял решение в пользу предпринимателя, так как Управление градостроительства и архитектуры Николаевского горсовета не предоставили соответствующие документы о зафиксированных ими нарушениях.

Сообщается, что ГАСК изучил решение суда и готовит апелляционную жалобу, в которой будут изложены ряд замечаний.

При этом, ГАСКом было подготовлено направление на проведение внеплановой проверки на соблюдение ООО «Семейный Фонд» строительных норм, стандартов и правил на объекте по улице Никольская, 54, где находится кальянная «Кокон».

Получив копию направления, ООО «Семейный Фонд» предоставил необходимые документы, в частности, Выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, где указывалась регистрация по улице Никольская, 54/1.

В ГАСКе отмечают, что предприниматель, не смотря на указанный адрес Никольская, 54, не возражал проведению проверки по адресу Никольская, 54/1.

При этом отмечается, в акте в части об описании нарушение должностным лицом указано, что в соответствии с предоставленной вытяжкой, строительные работы выполняются по улице Никольская, 54/1.

— Если суд отметил о разнообразии адресов, управлению не понятно как можно считать, предоставленные истцом доказательства, такие как, например разрешение и проект где указан адрес: улица Никольская, 54, - сказано в сообщении.

Также, ООО «Семейный фонд» предоставил суду акт о принятии в эксплуатацию объекта, в котором указано наименование объекта, как «Подсобные помещения офиса предприятия» и проект с совершенно другим названием, а именно «Реконструкция подвальных помещений под подсобные помещения по улице Никольская, 54 в Николаеве».

— Возникает вопрос, где находится проект, который указан в акте о приеме в эксплуатацию объекта и почему суд принял во внимание проект с другим названием?, - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что еще 10 апреля 2006 года члены государственной комиссии составили указанный акт о принятии в эксплуатацию объекта и предоставлено письмо Управления государственной пожарной охраны МВД Украины, в котором в пункте 3 предусмотрена установка запасного выхода — лестничной клетки, а не ограждающей стены. При этом, отмечают в ГАСКе, в проекте говорилось о проведении работ по установке противопожарного выхода в ограждающей стене подвала, что противоречит пункту 3 данного письма.

— Из предоставленной информации о проведении технической инвентаризации от 30 августа 2006 года следует, что уже после акта о принятии в эксплуатацию объекта, на плане части подвала расположено окно, а не противопожарный выход. Как после завершения реконструкции согласно акту 10.04.2006, в техническом паспорте 30.08.2006 по результатам инвентаризации противопожарный выход отсутствует?, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в 2018 году в техническом паспорте указаны не только двери, а также лестницы.

В ГАСКе отметили, что данный вид работ является реконструкцией, так как этот процесс предусматривает изменение функционального назначения.

— Субъект градостроительства совершил реконструкцию путем реконструкции нежилых помещений офиса в кафе-кальянную, - сказано в сообщении.

Также, в ГАСКе считают, что в суде дело не было рассмотрено всесторонне, не было предоставлено оценки доказательств истца, а поэтому такое решение нельзя считать справедливым.

— Управление не согласно с решением Николаевского окружного суда, готовит апелляционную жалобу и надеется на более внимательное рассмотрение дела, а именно в части предоставленных доказательств истцом, - сказано в сообщении.

Напомним, в октябре возле магазина мебели «Merx» на Спасской в Николаеве неизвестные сделали подкоп, в результате чего рухнул асфальт.