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Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов. Войска находятся в повышенной боевой готовности.
Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что военные будут действовать в случае массовых беспорядков. Он сказал, что войска находились в состоянии «повышенной боевой готовности», но «не участвуют в военной поддержке операций гражданской власти».
На данный момент они не задействованы в помощи полиции.
Среди военных – полиция, пехотный батальон, а также инженерные войска.
Несмотря на комендантский час в Вашингтоне, тысячи протестующих осадили площадь Лафайет перед Белым домом. Некоторые из них скандируя лозунги направились к Капитолию.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
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Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов. Войска находятся в повышенной боевой готовности.
Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что военные будут действовать в случае массовых беспорядков. Он сказал, что войска находились в состоянии «повышенной боевой готовности», но «не участвуют в военной поддержке операций гражданской власти».
На данный момент они не задействованы в помощи полиции.
Среди военных – полиция, пехотный батальон, а также инженерные войска.
Несмотря на комендантский час в Вашингтоне, тысячи протестующих осадили площадь Лафайет перед Белым домом. Некоторые из них скандируя лозунги направились к Капитолию.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.