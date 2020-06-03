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Сегодня, 3 июня, народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2450, которым хотят разрешить украинцам менять собственное отчество.
Так, в ходе сегодняшнего заседагния Верхловной Рады народные депутаты 247 голосами поддержали законопроект №2450.
Законодательство Украины разрешает менять имя или фамилию, но не предусматривает право изменять по своему усмотрению свое отчество.
Наличие такого пробела в украинском законодательстве подтверждается решением Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины», в котором установили нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом того, что эти положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.
Авторы законопроекта предлагают внести в Гражданский и Семейный кодексы дополнения, которые позволят украинцам по своему усмотрению менять отчество с 16 лет, с 14 лет изменить отчество можно с согласия родителей.
В октябре 2019 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о праве менять отчества.
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Сегодня, 3 июня, народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2450, которым хотят разрешить украинцам менять собственное отчество.
Так, в ходе сегодняшнего заседагния Верхловной Рады народные депутаты 247 голосами поддержали законопроект №2450.
Законодательство Украины разрешает менять имя или фамилию, но не предусматривает право изменять по своему усмотрению свое отчество.
Наличие такого пробела в украинском законодательстве подтверждается решением Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины», в котором установили нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом того, что эти положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.
Авторы законопроекта предлагают внести в Гражданский и Семейный кодексы дополнения, которые позволят украинцам по своему усмотрению менять отчество с 16 лет, с 14 лет изменить отчество можно с согласия родителей.
В октябре 2019 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о праве менять отчества.