Сегодня, 3 июня, народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2450, которым хотят разрешить украинцам менять собственное отчество.

Так, в ходе сегодняшнего заседагния Верхловной Рады народные депутаты 247 голосами поддержали законопроект №2450.

Законодательство Украины разрешает менять имя или фамилию, но не предусматривает право изменять по своему усмотрению свое отчество.

Наличие такого пробела в украинском законодательстве подтверждается решением Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины», в котором установили нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом того, что эти положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.

Авторы законопроекта предлагают внести в Гражданский и Семейный кодексы дополнения, которые позволят украинцам по своему усмотрению менять отчество с 16 лет, с 14 лет изменить отчество можно с согласия родителей.

В октябре 2019 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о праве менять отчества.