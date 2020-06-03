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Студия Warner Bros. поддержала протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, открыв свободный доступ к драме «Просто помиловать».
Об этом пишет Variety.
В основе драмы лежит реальная история темнокожего юриста Брайана Стивенсона, который посвятил свою жизнь и карьеру борьбе за равноправие в суде для самых уязвимых слоёв населения. В их числе оказываются также малоимущие граждане, которые не имеют возможности позволить себе хорошего адвоката, который будет заинтересован в вынесении справедливого вердикта.
– Мы верим в силу истории. Наш фильм «Просто помиловать», основанный на реальной работе адвоката по гражданским правам Брайана Стивенсона, является одним из ресурсов, который мы можем смиренно предложить тем, кто заинтересован в том, чтобы больше узнать о системном расизме, от которого страдает наше общество, – отметили в Warner Bros.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
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Студия Warner Bros. поддержала протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, открыв свободный доступ к драме «Просто помиловать».
Об этом пишет Variety.
В основе драмы лежит реальная история темнокожего юриста Брайана Стивенсона, который посвятил свою жизнь и карьеру борьбе за равноправие в суде для самых уязвимых слоёв населения. В их числе оказываются также малоимущие граждане, которые не имеют возможности позволить себе хорошего адвоката, который будет заинтересован в вынесении справедливого вердикта.
– Мы верим в силу истории. Наш фильм «Просто помиловать», основанный на реальной работе адвоката по гражданским правам Брайана Стивенсона, является одним из ресурсов, который мы можем смиренно предложить тем, кто заинтересован в том, чтобы больше узнать о системном расизме, от которого страдает наше общество, – отметили в Warner Bros.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.