Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время встречи с представителями Министерства иностранных дел Украины заверил, что Иран рассматривает Украину как приоритетное государство в контексте расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передаёт Громадське.
Так, посол заявила, что Иран готов к диалогу с Украиной по расследованию сбитого в январе украинского самолета.
— Украина четко отмечает важность полного сотрудничества с иранской стороны, а именно вопрос расшифровки бортовых самописцев так, как это соответствует нормам международного права. Иранский посол заверил, что Иран готов к диалогу с Украиной, - рассказала Екатерина Зеленко.
Кроме этого в МИД добавили, что Украина скоро представит официальную делегацию на переговоры с Ираном.
Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что Иран решил не отдавать Украине «черные ящики» самолета МАУ.
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Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время встречи с представителями Министерства иностранных дел Украины заверил, что Иран рассматривает Украину как приоритетное государство в контексте расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передаёт Громадське.
Так, посол заявила, что Иран готов к диалогу с Украиной по расследованию сбитого в январе украинского самолета.
— Украина четко отмечает важность полного сотрудничества с иранской стороны, а именно вопрос расшифровки бортовых самописцев так, как это соответствует нормам международного права. Иранский посол заверил, что Иран готов к диалогу с Украиной, - рассказала Екатерина Зеленко.
Кроме этого в МИД добавили, что Украина скоро представит официальную делегацию на переговоры с Ираном.
Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что Иран решил не отдавать Украине «черные ящики» самолета МАУ.