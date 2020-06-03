Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время встречи с представителями Министерства иностранных дел Украины заверил, что Иран рассматривает Украину как приоритетное государство в контексте расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передаёт Громадське.

Так, посол заявила, что Иран готов к диалогу с Украиной по расследованию сбитого в январе украинского самолета.

— Украина четко отмечает важность полного сотрудничества с иранской стороны, а именно вопрос расшифровки бортовых самописцев так, как это соответствует нормам международного права. Иранский посол заверил, что Иран готов к диалогу с Украиной, - рассказала Екатерина Зеленко.

Кроме этого в МИД добавили, что Украина скоро представит официальную делегацию на переговоры с Ираном.

Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что Иран решил не отдавать Украине «черные ящики» самолета МАУ.