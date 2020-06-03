Тахир Садридинов

Депутат Николаевского областного совета, представитель партии «Наш край» Тахир Садридинов пока не прошел спецпроверку Национального агентства по предотвращению коррупции как первый заместитель главы областного совета.

Об этом свидетельствуют данные результатов проверки, копия которых есть у редакции НикВести.

Как известно, 30 апреля во время сессии представитель фракции «Наш край» Тахир Садридинов был избран первым заместителем главы Николаевского облсовета. За это решение проголосовали 37 депутатов, 6 были против. При этом, он заявил, что мог бы легко стать главой облсовета, если бы хотел.

Согласно Закона Украины «О предотвращении коррупции», лица, которые претендуют на занятие должностей с ответственным или о особо ответственным положением, а также должностей с повышенным коррупционным риском, должны проходить специальную проверку. Такая проверка осуществляется согласно соответствующего порядка.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) в мае провело проверку декларации Тахира Садридинова и нашло в ней ряд несоответствий.

В частности, в НАПК выявили несоответствие указанной в декларации информации о недвижимости данным различных реестров. В частности, выявлена заниженная стоимость объектов недвижимости, несоответствие площади земельных участков, неправильно указанные регистрационные данные объектов.

Также найдены несоответствия в разделе транспортных средств. Тахир Садридинов указал в своей декларации, что владеет сельскохозяйственно техникой, права собственности на который, согласно данным реестра, у него нет.

Кроме того, найдены несоответствия в разделе доходов. Тахир Садридинов указал, что продал корпоративные права на сумму 151 тысяча гривен и 7 тысяч гривен, однако информации об этих доходах нет в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов о сумах доходов, начисленных физлицу налоговым агентом или суммы доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размере налога с доходов физлиц (ДРФО).

Также Тахир Садридинов указал в своей декларации поворотную финансовую помощь в сумме 8 тысяч гривен от компании «СТ-Росток», однако в реестре ДРФО нет информации об этом доходе.

Замглавы облсовета указал, что получил доход в размере 28 тысяч гривен от предоставления в аренду техники компании «Ивановское», однако, по информации Реестра, Тахир Садридинов получил зарплату в компании «Ивановское» на сумму 35 тысяч гривен.

В декларации указано, что Тахир Садридинов получил доход в размере 7,2 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества компании «СТ-Росток», однако в НАПК выяснили, что он получил другой доход в этой компании в размере 14,7 тысяч гривен. Тахир Садридинов должен в течение 10 дней с дня получения результатов проверки дать пояснения по факту выявленных несоответствий в декларации.

Однако, как отмечают в НАПК, решение относительно результатов рассмотрения предоставленных им пояснений и исправлений несоответствий в декларации принимается областным советом.

Ранее сообщалось, что Тахир Садридинов подал декларацию о своих доходах за 2019 год, в которой не указал автомобиль Mercedes, на котором ездит.