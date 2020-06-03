Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко нахамил своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня, в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пердают НикВести.

Татьяна Демченко предложила коллегам принять решение о созыве внеочередной сессии, чтобы перераспределить бюджет области и погасить многомиллионные долги перед медиками.

— Нам нужно сократить расходы по ряду программ, по ряду распорядителей бюджетных средств, пересмотреть бюджет развития и выделить достаточный финансовый ресурс на наши областные коммунальные предприятия, на наши областные больницы. Сегодня к нам на комиссию пришли сотрудники из двух детских санаториев. Аналогичная ситуация (с невыплатой зарплат, - прим.) с водолечебницей. Водолечебница вынуждена предоставлять платные услуги, и наши спортсмены, которые и без того на добру часть соревнований ездят за свои деньги и деньги родителей, теперь будут еще платить за процедуры перед соревнованиями в нашей коммунальной водолечебнице. Есть четкая информация от областного Управления здравоохранения, где указано сколько денег не хватает по каждой больнице, была названа сумму, которой не хватает на выплату зарплаты. Сумма там не такая уж и страшная, около 180 миллионов гривен. У нас есть бюджет развития в 100 миллионов, у нас есть деньги на дороги, на аэропорт, у нас есть откуда взять деньги. Я предлагаю внести изменения в бюджет и если ОГА не хотят этого делать, нам нужно собирать сессии и решать эти вопросы, — предложила Татьяна Демченко.

Однако, коллеги игнорировали ее просьбы. После очередного предложения Татьяны Демченко рассмотреть ее предложение, Владимир Фроленко в грубой форме попросил коллегу замолчать и начал ее оскорблять.

— Я просила первым вопросом, но Фроленко говорит, нужно четвёртым вопросом. Может еще в «Разном» рассмотрим? — сказала Татьяна Демченко.

— Татьяна Васильевна, молчите, я прошу. Потому что, если я сейчас открою рот, то будете бедные, — пригрозил Владимир Фроленко. — Нет, не надо ваш рот открывать, — возразила Татьяна Демченко.

— Вот и всё, — ответил Владимир Фроленко.

— Не очень приятно пахнет, — сказала Татьяна Демченко.

— Та, а у тебя не пахнет! Конченая сука, — резюмировал Владимир Фроленко.

Отметим, что сегодня, 3 июня, под зданием Николаевской областного совета сотрудники Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца.

В свою очередь члены депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского областного совета отказались вносить в повестку дня предложение своей коллеги Татьяны Демченко о созыве внеочередной сессии и перераспределения бюджета для погашения долгов перед медиками.

Напомним, 8 июня, 2017 года на третьем этаже здания Николаевского областного совета произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко. Инциденту предшествовал конфликт на заседании бюджетной комиссии, где Владимир Фроленко потребовал в резкой форме от Федора Барны «закрыть рот».

9 мая, 2020 года в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.