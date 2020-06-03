Члены депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского областного совета отказались вносить в повестку дня предложение своей коллеги Татьяны Демченко о созыве внеочередной сессии и перераспределения бюджета для погашения долгов перед медиками.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент НикВести.

Татьяна Демченко предложила коллегам принять решение о созыве внеочередной сессии, чтобы перераспределить бюджет области и погасить многомиллионные долги перед медиками.

— Нам нужно сократить расходы по ряду программ, по ряду распорядителей бюджетных средств, пересмотреть бюджет развития и выделить достаточный финансовый ресурс на наши областные коммунальные предприятия, на наши областные больницы. Сегодня к нам на комиссию пришли сотрудники из двух детских санаториев. Аналогичная ситуация (с невыплатой зарплат, - прим.) с водолечебницей. Водолечебница вынуждена предоставлять платные услуги, и наши спортсмены, которые и без того на добру часть соревнований ездят за свои деньги и деньги родителей, теперь будут еще платить за процедуры перед соревнованиями в нашей коммунальной водолечебнице. Есть четкая информация от областного Управления здравоохранения, где указано сколько денег не хватает по каждой больнице, была названа сумму, которой не хватает на выплату зарплаты. Сумма там не такая уж и страшная, около 180 миллионов гривен. У нас есть бюджет развития в 100 миллионов, у нас есть деньги на дороги, на аэропорт, у нас есть откуда взять деньги. Я предлагаю внести изменения в бюджет и если ОГА не хотят этого делать, нам нужно собирать сессии и решать эти вопросы, — предложила Татьяна Демченко.

Депутат отметила, что из-за сокращений медиков и невыплаты им зарплаты вскоре пострадают все жители области так как некому будет предоставлять медицинские услуги.

— Коллеги, это же наши коммунальные учреждения! Мы были в психиатрической больнице. Посмотрите, что происходит! Кто будет лечить людей, если идет такое сокращение кадров? У нас в каждой больнице не хватает по 10-17 миллионов гривен на выплату зарплат. Я требую поставить этот вопрос первым, выслушать людей, решить их проблему. Кроме сотрудников больниц, заложниками ситуации стали жители нашей области, которым просто негде лечиться, — отметила депутат.

В свою очередь ее коллега Александр Бондарь отметил, что вопрос с долгами медиков актуальный и его рассмотрят на заседании, однако не первым, а четвертым. Помимо этого, он заявил, что вопрос с созывом сессии решается и заседание произойдет в ближайшее время.

— Вопрос этот актуальный, но, к сожалению, он носит комплексный характер. Да, это наши объекты, объекты коммунальной собственности. Проблема с санаториями, по мнению, Александра Трайтли (заместителя главы ОГА, - прим.) возникла только 11 мая. А до этого они не видели, что возникает проблема с выплатами зарплат? В Управлении здравоохранения и сам Трайтли об этом все зал, дотянули этот вопрос до мая и переложили на депутатов. Да, мы перераспределим бюджет, но это точечное решение, а нужно это комплексно решать. Нужно этот вопрос рассмотреть, он у нас 4 стоит в повестке дня. Там не только санатории, но и наша инфекционная больница. К нам должен прийти либо глава ОГА, либо профильный заместитель, — заявил Александр Бондарь.

Татьяна Демченко возмутилась этому заявлению и отметила, что депутаты не могут ждать, пока чиновники ОГА решат вопрос с выплатами медиков. Она проворно потребовала рассмотреть ее предложение.

— Мы так долго будем жаль, когда в ОГА созреют и придут к нам на комиссию. Мы так редко собираемся. Мы должны высказать не позицию Демченко, а позицию комиссии о перераспределении бюджета, — отметила Татьяна Демченко.

В свою очередь первый заместитель главы облсовета, депутат Тахир Садридинов заявил, что не понимает почему на заседание комиссии пришли сотрудники санаториев так как чиновники пообещали закрыть вопрос с долгами.

— Эти вопросы есть в повестке дня. Мы договорились с чиновниками, что вопрос с зарплатами решат. Я не понимаю почему сегодня сюда в пришли, — сказал Тахир Садридинов.

Татьяна демченко в третий раз попросила рассмотреть вопрос о созыве сессии, однако ее коллеги не поддержали ее.

Напомним, сегодня, 3 июня, под зданием Николаевской областного совета сотрудники Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца.

До этого медики провели аналогичную акцию 7 мая.

В свою очередь депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила провести выездную комиссию на территории областного детского туберкулезного центра «Дубки», в котором с целью оптимизации сократили количество койко-мест.

Депутаты Николаевского областного совета, члены партии «Оппозиционная платформа - За життя» выступили с заявлением о недопущении фактического прекращения работы двух детских санаториев «Дубки» и «Южного», которые являются областной коммунальной собственностью. В этих санаториях лечилось более 400 детей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфицированных туберкулезом.

26 мая по инициативе депутата Татьяны Демченко состоялось выездное совещание депутатов Николаевского облсовета с представителями трудовых коллективов санаториев. Присутствовавшие депутаты областного совета заверили сотрудников КНП, что они будут отстаивать своевременное и в полном объеме финансирование учреждений здравоохранения. Однако для этого необходима политическая воля по срочному внесению изменений в бюджет области на 2020 год.