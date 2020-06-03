Кабинет министров Украины поддержал введение ослаблений карантинных ограничений с 5 июня, среди которых возобновление внутреннего авиасообщения, прием посетителей внутри кафе и ресторанов.

Такое решение было принято сегодня 3 июня на заседании Кабмина.

Также разрешено проводить религиозные собрания на открытом воздухе, при условии соблюдения дистанции между участниками не менее полутора метров, а в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Разрешено лицам, которые достигли 60 лет не придерживаться условий самоизоляции.

Кроме того, с 5 июня возобновляются внутренние авиаперевозки, а с 15 июня международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Разрешены также перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Напомним, вчера возле здания парламента в Киеве вышли на протест около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации, они требуют возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах.