Кабинет министров Украины поддержал введение ослаблений карантинных ограничений с 5 июня, среди которых возобновление внутреннего авиасообщения, прием посетителей внутри кафе и ресторанов.
Такое решение было принято сегодня 3 июня на заседании Кабмина.
Также разрешено проводить религиозные собрания на открытом воздухе, при условии соблюдения дистанции между участниками не менее полутора метров, а в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.
Разрешено лицам, которые достигли 60 лет не придерживаться условий самоизоляции.
Кроме того, с 5 июня возобновляются внутренние авиаперевозки, а с 15 июня международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Разрешены также перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.
Напомним, вчера возле здания парламента в Киеве вышли на протест около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации, они требуют возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Кабинет министров Украины поддержал введение ослаблений карантинных ограничений с 5 июня, среди которых возобновление внутреннего авиасообщения, прием посетителей внутри кафе и ресторанов.
Такое решение было принято сегодня 3 июня на заседании Кабмина.
Также разрешено проводить религиозные собрания на открытом воздухе, при условии соблюдения дистанции между участниками не менее полутора метров, а в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.
Разрешено лицам, которые достигли 60 лет не придерживаться условий самоизоляции.
Кроме того, с 5 июня возобновляются внутренние авиаперевозки, а с 15 июня международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Разрешены также перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.
Напомним, вчера возле здания парламента в Киеве вышли на протест около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации, они требуют возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах.