Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что его юристу, который приехал в Николаев с рабочим визитом, бродячие собаки разодрали штаны.

Об это он сказал в интервью НикВести.

Обсуждая работу городского головы, он отметил, что за 5 лет работы Александра Сенкевиа так и не была решена одна из самых главных проблем Николаева – бродячие собаки. Давид Арахамия рассказал, что его юристу, который некоторое время назад прибыл с рабочим визитом на центральной улице города собака разодрала штаны.

– Мой юрист из Киева приехал, вышел на Соборную пересечение с Никольской – бродячая собака разодрала ему штаны. Человек первый раз приехал в Николаев. Это просто стыдно. У меня есть фотография. И я вспомнил, как 5 лет назад нам обещали, что за пару месяцев разберемся с собаками, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, также Давид Арахамия заявил, что часы на историческом здании Николаевского городского совета является показателем отсутствия хорошего вкуса.