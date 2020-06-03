В Украине ввели новый праздник — День фермера, который будет отмечаться ежегодно 19 июня.

Соответствующий указ президента на заседании 3 июня утвердил Кабмин.

Как пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на текст документа, который есть в распоряжении реакции, 19 июня выбрали, поскольку в этот день в 2003 году Рада приняла закон «О фермерском хозяйстве».

В указе также отмечается, что в настоящее время в Украине зарегистрировано 47 тысяч фермерских хозяйств. Это 62% от общего количества субъектов, работающих в аграрном секторе.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил должностные оклады глав, из заместителей и специалистов аппарата областных, районных, Киевского и Севастопольского городских советов.