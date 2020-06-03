Боевики на Донбассе под видом обустройства КПВВ «Золотое» заминировали участок в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в конце мая боевики под предлогом обустройства КПВВ с оккупированной стороны в районе Первомайска заминировали местность вблизи трассы в районе участка разведения сил и средств «Золотое».

— Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах, – говорится в сообщении.

Украинская сторона отмечает, что согласно отчетам миссии ОБСЕ в ночь с 30 на 31 мая наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия по позициям в непосредственной близости к участку разведения №1 «Станица Луганская». Кроме того, подтверждено нарушение режима тишины на других участках разведения.

Напомним, что в Украине готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе.