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Боевики на Донбассе под видом обустройства КПВВ «Золотое» заминировали участок в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что в конце мая боевики под предлогом обустройства КПВВ с оккупированной стороны в районе Первомайска заминировали местность вблизи трассы в районе участка разведения сил и средств «Золотое».
— Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах, – говорится в сообщении.
Украинская сторона отмечает, что согласно отчетам миссии ОБСЕ в ночь с 30 на 31 мая наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия по позициям в непосредственной близости к участку разведения №1 «Станица Луганская». Кроме того, подтверждено нарушение режима тишины на других участках разведения.
Напомним, что в Украине готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе.
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Боевики на Донбассе под видом обустройства КПВВ «Золотое» заминировали участок в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что в конце мая боевики под предлогом обустройства КПВВ с оккупированной стороны в районе Первомайска заминировали местность вблизи трассы в районе участка разведения сил и средств «Золотое».
— Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах, – говорится в сообщении.
Украинская сторона отмечает, что согласно отчетам миссии ОБСЕ в ночь с 30 на 31 мая наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия по позициям в непосредственной близости к участку разведения №1 «Станица Луганская». Кроме того, подтверждено нарушение режима тишины на других участках разведения.
Напомним, что в Украине готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе.