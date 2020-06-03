Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал поведение главы депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете Владимира Фроленко, оскорбившего свою коллегу Татьяну Демченко.

Отметим, что сегодня, 3 мая, на заседании бюджетной комиссии Владимир Фроленко высказался в грубой форме по отношению к своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.

— Я просила первым вопросом, но Фроленко говорит, нужно четвёртым вопросом. Может еще в «Разном» рассмотрим? — сказала Татьяна Демченко. — Татьяна Васильевна, молчите, я прошу. Потому что, если я сейчас открою рот, то будете бедные, — пригрозил Владимир Фроленко.

— Нет, не надо ваш рот открывать, — возразила Татьяна Демченко.

— Вот и все, — ответил Владимир Фроленко.

— Не очень приятно пахнет, — сказала Татьяна Демченко.

— Та, а у тебя не пахнет! Конченая сука, — резюмировал Владимир Фроленко.

Комментируя данную ситуацию в социальных сетях Артем Ильюк заявил, что данная ситуация ему противна.

— Мне противно на это смотреть, — заявил Артем Ильюк.

Отметим, что сегодня, 3 июня, под зданием Николаевской областного совета сотрудники Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца.

В свою очередь члены депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского областного совета отказались вносить в повестку дня предложение своей коллеги Татьяны Демченко о созыве внеочередной сессии и перераспределения бюджета для погашения долгов перед медиками.