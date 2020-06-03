Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список безвизовых стран.

Об этом пишет Европейская правда.

Отмечается, что еще в апреле 2020 года посол Канады в Украине Лариса Галадза на встрече с Дмитрием Кулебой подтвердила свою готовность содействовать направлению в Украину оценочной миссии Канады по либерализации визового режима.

Дмитрий Кулеба отметил, что ожидает в ближайшее время направление канадской оценочной миссии, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады.

— Мы стремимся создавать все больше возможностей свободного перемещения по миру для украинских граждан. МИД берет на себя координацию с украинской стороны процесса подготовки к упрощенному визовому режиму с Канадой, - отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что приезд в Украину специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады запланирован на май.

Напомним, после окончания пандемии коронавируса и открытия европейскими странами своих границ у украинцев не будет проблем с прохождением границы.