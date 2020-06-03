Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД будет инициировать законопроект, согласно которому водители, постоянно превышающие скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

— Если штрафов наберется более 10 или 15, то такая особа должна остаться без прав и она будет вынуждена пересдавать экзамен на их получение, - отметил он.

В то же время Антон Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме. Первая - когда в адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть Q-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант - зарегистрироваться на сайте «Электронный кабинет водителя». Штрафы будут приходить в виде сообщения.

Напомним, в Киеве по состоянию на 18:00 2 июня система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала 33 тысячи 176 нарушений скоростного режима. Это почти на 40% меньше, чем днем ранее.