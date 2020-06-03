Президент Украины Владимир Зеленский инициирует расширение программы «Большое строительство» за счет сооружения общежитий для студентов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, который в среду, 3 июня отправился в Хмельницкую область, чтобы ознакомиться с ходом реализации этого проекта.

По словам Владимира Зеленского, ему рассказали о нехватке общежитий для студентов на встрече с ректорами вузов 2 июня.

— Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к «Большому строительству» добавить строительство общежитий в Украине, - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что надеется за пять лет «построить максимальное количество инфраструктурно важных объектов».

Напомним, что в Укравтодоре рассказали о планах отремонтировать в рамках программы «Большое строительство» в 2020 году 71,5 километров дороги Н-11 «Днепр — Николаев» и показали видео, как проводятся работы.