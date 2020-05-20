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В Укравтодоре рассказали о планах отремонтировать в 2020 году 71,5 километров дороги Н-11 «Днепр — Николаев» и показали видео, как проводятся работы.
Соответсвующее видео опубликовано н странице Укравтодора в Facebook.
Сообщается, что продолжается текущий средний ремонт дороги «Днепр — Николаев» на участке возле села Марьяновка Баштанского района. В частности, идет обустройство верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном.
Отмечается, что в рамках текущего среднего ремонта планируется: укрепить обочины, обустроить посадочные площадки, пешеходные дорожки, нанести разметку, установить элементы организации дорожного движения. Все работы планируется закончить в текущем году.
— На сегодняшний день на автодороге Н-11 ремонтируются 26,3 км дорожного покрытия, - отмечают в Укравтодоре.
Напомним, что в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
В Укравтодоре рассказали о планах отремонтировать в 2020 году 71,5 километров дороги Н-11 «Днепр — Николаев» и показали видео, как проводятся работы.
Соответсвующее видео опубликовано н странице Укравтодора в Facebook.
Сообщается, что продолжается текущий средний ремонт дороги «Днепр — Николаев» на участке возле села Марьяновка Баштанского района. В частности, идет обустройство верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном.
Отмечается, что в рамках текущего среднего ремонта планируется: укрепить обочины, обустроить посадочные площадки, пешеходные дорожки, нанести разметку, установить элементы организации дорожного движения. Все работы планируется закончить в текущем году.
— На сегодняшний день на автодороге Н-11 ремонтируются 26,3 км дорожного покрытия, - отмечают в Укравтодоре.
Напомним, что в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.