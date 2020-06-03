Боевики приняли поправку к своей так называемой «конституции ЛНР», которая лишает украинский язык статуса «государственного» на оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на документы оккупантов

Представитель Леонида Пасечника, главы группировки, в «парламенте» Нина Галан объяснила необходимость принятия такого решения тем, что «именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР».

По ее словам, такое решение не нарушает права на пользование другими языками.

«Принятие «закона» будет способствовать усилению интеграционных процессов между «ЛНР» и Российской Федерацией, защиты и поддержки русского языка как государственного языка... приумножению и обогащению духовной культуры», — говорится в сообщении.

За провозглашение русского языка «государственным» на оккупированной территории Луганской области проголосовали 42 члена так называемого «народной совета», один из присутствующих воздержался.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ сообщили о подозрении 11 руководителям «министерств», «администраций» и «депутатам», а также главарю так называемой «ЛНР».