В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщили в Житомирской ОГА.
Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая показатели эпидемической ситуации.
Отмечается, что до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается заведениям питания принимать посетителей в помещениях, а также не разрешено работать заведениям культуры, в частности с приемом посетителей, и отелям.
Кроме того, в области нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения.
В ОГА отметили, что будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.
Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.
По данным Житомирского областного лабораторного центра, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых лабораторно подтвержденных случаев.
Всего в области подтверждено 871 случай коронавируса, 500 человек выздоровели, 15 умерли.
Напомним, что карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
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В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщили в Житомирской ОГА.
Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая показатели эпидемической ситуации.
Отмечается, что до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается заведениям питания принимать посетителей в помещениях, а также не разрешено работать заведениям культуры, в частности с приемом посетителей, и отелям.
Кроме того, в области нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения.
В ОГА отметили, что будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.
Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.
По данным Житомирского областного лабораторного центра, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых лабораторно подтвержденных случаев.
Всего в области подтверждено 871 случай коронавируса, 500 человек выздоровели, 15 умерли.
Напомним, что карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.