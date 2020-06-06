В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщили в Житомирской ОГА.

Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая показатели эпидемической ситуации.

Отмечается, что до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается заведениям питания принимать посетителей в помещениях, а также не разрешено работать заведениям культуры, в частности с приемом посетителей, и отелям.

Кроме того, в области нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения.

В ОГА отметили, что будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.

Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

По данным Житомирского областного лабораторного центра, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых лабораторно подтвержденных случаев.

Всего в области подтверждено 871 случай коронавируса, 500 человек выздоровели, 15 умерли.

Напомним, что карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.