Нацгвардийци и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

— Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и устранением причин, обусловливающих совершение противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать, - информирует ведомство.

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей среди представителей Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардийци и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.

Напомним, что в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса. В частности, говорится о зонах отдыха в Коблево, Морском, Луговом и Рыбаковке.