Начальником закарпатского управления ГСЧС стал Мирослав Щербей. Его люстрировали в 2015 году, но в 2020 году суд восстановил его в должности.

Мирослава Щербея представили коллективу закарпатского управления ГСЧС в среду, 10 июня, говорится на сайте службы.

— Мирослав Щербей поблагодарил за высокое доверие и заверил, что приложит все усилия, чтобы задачи, которые стоят перед Службой спасения выполнялись качественно, своевременно и результативно, —говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание 0312, Щербей через суд доказал незаконность своего увольнения в 2015 году и восстановился в должности с 2 июля 2015 года.

В решении Закарпатского окружного административного суда от 25 мая 2020 года говорится, что приказ председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям №348 от 1 июля 2015 года об увольнении Щербея был противоправным, поскольку чиновник в это время находился на больничном, и отменен.

Решение еще не вступило в силу, но ГСЧС не стала его дожидаться, пишет lb.ua.

Щербей возглавлял облуправление МЧС и ГСЧС в 2010-2015 годах.

Он был активным функционером Партии регионов на Закарпатье и был уволен в рамках процесса люстрации по итогам Революции достоинства.

Сейчас он представляет пророссийскую партию ОПЗЖ.

Напомним, экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева.