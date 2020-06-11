Республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам, в котором, в частности, предлагается ввести «самые жесткие из когда-либо предлагавшихся» санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В том, что касается России, в стратегии содержится «предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма».

Всего в документе перечислены 130 мер по противодействию«самым агрессивным противникам США на мировой арене».

Работа над этим докладом, по свидетельству авторов, продолжалась около полутора лет.

В то же время все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захвачен «внутренними террористами».