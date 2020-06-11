Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность».

Об этом генпрокурор заявила в видеобращении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

– После отказа получать документы народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи сотрудникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР, - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора.